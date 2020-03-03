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Дитрих рассказал об отсутствии лицензии более чем у половины автобусных перевозчиков

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Больше половины российских автобусных пассажирских перевозчиков не получили соответствующую лицензию. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в эфире телешоу «Право на справедливость» на Первом канале.

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По его словам, всего в России 896 тыс. автобусов с государственным регистрационным знаком, однако в реестр внесено менее половины.

«Я вам скажу, что в прошлом году вступила в силу норма, что все автобусные перевозки лицензируются. Сколько, вы думаете, автобусов включены в реестр и привязаны к тем или иным лицензиям на перевозки? 350 тыс.», — отметил Дитрих.

С 1 июля 2019 года автобусные перевозки должны осуществляться по специальной лицензии. За работу без документа предусмотрен штраф на сумму до 400 тыс. рублей. Контролирует исполнение закона ГИБДД.

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