Пользователи ОК поздравили 41% российских женщин с 8 Марта

В России 41% женщин получили на 8 Марта поздравление в «Одноклассниках». Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» во вторник, 10 марта.

За прошедшие праздничные выходные пользователи социальной сети отправили друг другу 1 млрд подарков. Адресатами стали 32 млн россиянок, зарегистрированных в ОК.

Рекордсменом стал пользователь из Саратова, который поздравил 4840 женщин с помощью виртуального подарка. Чаще всех получала подарки пользовательница из Вологды, которой пришло 5642 поздравления с Международным женским днем. Наиболее активными в отправке подарков были жители Москвы, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Волгограда, Саратова, Краснодара, Красноярска и Ростова-на-Дону. Самым популярными среди подарков были букеты разноцветных, алых и розовых роз.

Кроме того, в праздник 8 Марта был побит рекорд ОК по интенсивности отправки сообщений: в секунду пользователи отправляли более 8 тыс. сообщений с поздравлениями с Международным женским днем.

Еще одной вариацией поздравления стали персонализированные видеооткрытки, героями которых становились близкие друзья пользовательниц. Система использовала технологию распознавания лиц на видео, чтобы создать оригинальное поздравление и охватить нескольких участников ролика. В результате суммарно за праздничные дни персонализированные видеооткрытки собрали 200 млн просмотров в ОК.

3 марта сообщалось, что «Одноклассники» стали первой социальной сетью, пользователи которой в случае утраты пароля от личной страницы смогут восстановить доступ к ней с помощью технологии распознавания лиц. Технология разработана специалистами соцсети и основана на нейросетях — компьютерном обеспечении, которое имеет способность к обучению.