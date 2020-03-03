Соцсеть «Одноклассники» запустила восстановление профиля с помощью распознавания лиц

«Одноклассники» стали первой социальной сетью, пользователи которой в случае утраты пароля от личной страницы смогут восстановить доступ к ней с помощью технологии распознавания лиц, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия» во вторник, 3 марта.

Технология разработана специалистами соцсети и основана на нейросетях — компьютерном обеспечении, которое имеет способность к обучению. Основное преимущество восстановления доступа к профилю с помощью распознавания лиц в том, что пользователю не нужно будет обращаться в службу поддержки и переписываться с оператором. Также это удобно для тех, кто не имеет возможности восстановить доступ к странице при помощи телефона или электронного адреса.

При этом сервис распознавания лиц не нарушает конфиденциальности данных пользователей.

После нескольких неудачных попыток ввода пароля соцсеть предложит восстановить доступ к профилю по электронной почте или телефону. Если пользователь не имеет такой возможности, но в его аккаунте есть подходящие для идентификации фотографии, сайт предложит восстановить доступ по фото. На первоначальном этапе в обучении алгоритмов участвуют модераторы, в дальнейшем эти процессы будут максимально автоматизированы.

Специалисты соцсети провели тестирование, результаты которого показали, что восстановление доступа по фото предпочли более 60% пользователей.

В настоящий момент восстановить доступ к странице при помощи распознавания лица можно в мобильном приложении «Одноклассников» для Android. У пользователей iOS сервис появится в течение нескольких месяцев.

«Одноклассники» уже внедрили автоматические отметки друзей на фото и видео — отмечаются только те пользователи, с кем владелец аккаунта знаком на самом деле. Кроме этого, «Одноклассники» первыми среди соцсетей запустили сервис добавления друзей по фото — профиль человека показывается только после одобрения им заявки в друзья.

5 ноября 2019 года «Одноклассники» открыли статистику профилей пользователям. С помощью данных статистики можно узнать охват, то есть количество человек, увидевших пост, действия друзей — просмотры, классы, комментарии, репосты, а также географию пользователей. Кроме этого, можно отслеживать, какой контент набирает больше всего просмотров среди записей, фото и видео.