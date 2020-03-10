СМИ сообщили о выводе США части переброшенных на Ближний Восток сил

Администрация президента США Дональда Трампа начала выводить часть сил с Ближнего Востока, которые страна перебросила в регион после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что Соединенные Штаты пришли к выводу о том, что угроза ответных атак со стороны Ирана или подконтрольных ему сил снизилась, передает ТАСС. В материале подчеркивается, что примерно тысяча американских военных, переброшенных в Кувейт в начале января, уже покинули страну, а еще 2 тыс. солдат будут выведены в течение нескольких недель.

Кроме того, в газете добавили, что после убийства Сулеймани общая численность сил США в зоне ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил (ВС) увеличилась до 90 тыс.

3 января американские ВВС нанесли удар по аэропорту иракской столицы, в ходе которого был убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Эти действия вызвали широкий резонанс как в мире, так и в США. Демократы осудили решение убить генерала, отметив, что это приведет к эскалации на Ближнем Востоке. Трамп в ответ заверил, что Сулеймани якобы планировал атаки на американцев и причастен к нападению на посольство.

8 января Тегеран в качестве ответной меры нанес ракетный удар по двум военным базам американцев в Ираке.