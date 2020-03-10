Geely привезет в Россию конкурента Hyundai Creta

Новый китайский кроссовер Geely Coolray будет стоить в России от 1 449 990 рублей до 1 499 900 рублей. Об этом 10 марта сообщает «Российская газета».

Отмечается, что в базовой комплектации автомобиль будет оснащен светодиодными фарами, панорамной крышей с люком, бесключевым доступом, круиз-контролем, подогревом руля, системой кругового обзора, функцией контроля слепых зон и системой автопарковки.

Кроссовер Geely Coolray построен на новой платформе BMA (B-Segment Modular Architecture), которая была спроектирована под гибридные модели. Длина машины составляет 4330 мм, а ширина — 1800 мм. Размер колесной базы достигает 2600 мм.

Модель Geely Coolray комплектуется 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Основным конкурентом Geely Coolray на российском рынке станет компактный кроссовер Hyundai Creta.

23 января сообщалось, что компания Geely сертифицировала для продаж на российском рынке новый кроссовер Atlas Pro.