Еще один детсад закроют в Благовещенске из-за дефекта в стене

В Благовещенске (Амурская область) продолжается проверка образовательных учреждений, в ходе которой выявляются дефекты, вызванные летним переувлажнением почвы. Очередной дефект стены был обнаружен в детском саду № 28, который находится на улице Зейской, 176.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, детсад посещают около 150 воспитанников. На период проведения детального обследования здания и ремонта их переведут в другие детские сады Благовещенска, пишет Амурская Служба Новостей.

Мэр города Валентина Калита на планерном совещании отметила, что состояние соцучреждений находится на особом контроле администрации. Она также выразила надежду, что родители с пониманием отнесутся к таким вынужденным мерам. Временные неудобства позволят обеспечить безопасность детей, подчеркнула мэр.

Проверка всех учебных заведений в Благовещенске была организована после переувлажнения почвы прошлым летом. Повреждения были выявлены во втором корпусе школы № 17, на веранде корпуса детсада № 35, в корпусе прогимназии на улице Горького.

Ранее 10 марта сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением к министру просвещения Сергею Кравцову наделить правом на внеочередное зачисление в детские сады детей-сирот из приемных семей и семей опекунов.