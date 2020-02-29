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Новые ясли-сад построили в пригороде Ижевска

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Новый детсад-ясли на 80 мест открылся в селе Завьялово под Ижевском. Учреждение построили в микрорайоне «Медик», оно является структурным подразделением Центра развития ребенка — детского сада № 1, рассказала начальник управления образования Завьяловского района Наталья Красноперова.

В марте ясли откроют в деревнях Каменное, Старый Чультем, Ягул, Хохряки, а также в Завьялово. Пригородный Завьяловский район, в котором расположено много коттеджных поселков ижевчан, испытывает острую потребность в дошкольных образовательных учреждениях. Очередь на места для детей в возрасте от полутора до трех лет составляет 1500 человек, сообщает ИА «Сусанин».

29 января в Госдуму поступил законопроект о компенсационных выплатах за отсутствие места в детских садах. На компенсацию смогут претендовать родители или законные представители детей в возрасте от полутора до трех лет, которым не хватило мест в детском саду. Размер выплат предложено установить в размере не менее прожиточного минимума конкретного субъекта Российской Федерации. Деньги планируют выплачивать из федерального бюджета.

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