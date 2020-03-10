В Госдуме предложили пересмотреть порядок льготной очереди в детсады

Детей-сирот из приемных семей и семей опекунов надо наделить правом на внеочередное зачисление в детские сады. С таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Копия документа есть в распоряжении RT, сообщил телеканал во вторник, 10 марта. По словам депутата, из-за очередей в детские сады, которые откладывают зачисление ребенка в дошкольное учреждение, он может вовремя не приобрести необходимые ему навыки социализации.

Как напомнил парламентарий, полноценная первичная социализация детей на уровне детсада во многом формирует основы для дальнейшего нормального развития и для будущей жизни.

По мнению Нилова, подобная мера поддержки семей даст потенциальным приемным родителям и опекунам больше уверенности в принятии решения об усыновлении или опеке.

В настоящее время право на внеочередное зачисление в детский сад имеют, в частности дети-инвалиды, дети военнослужащих и сотрудников полиции, дети матерей-одиночек.

В феврале сообщалось, что в Республике Башкортостан в этом году планируется ввести в эксплуатацию 24 детских сада и заменить более 100 ФАПов, которые находятся в аварийном и ветхом состоянии.