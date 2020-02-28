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Пристройка на 80 мест появится у одного из детсадов в Рязани

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В Рязани планируют расширить детский сад № 7, который находится на улице Зубковой. Публичные слушания по вопросу внесений изменений в Генплан состоялись 27 февраля.

В ходе слушаний собравшиеся обсудили перевод прилегающей к детсаду территории из зоны застройки многоэтажными домами в зону учреждений образования. Пристройка к детсаду позволит создать 80 дополнительных мест, пишет РИА «7инфо».

Разработка проекта запланирована на 2020 год, строительство — на следующий.

На публичных слушаниях также был поднят вопрос перевода территории улицы Дзержинского, на которой находится недействующее троллейбусное депо, в зону учреждений образования. Здесь планируется возвести новую школу на 1,1 тыс. учащихся. Под строительство и необходимую инфраструктуру определен участок площадью около 2,7 га.

Ранее, в феврале, сообщалось, что в Рязани в 2020 году начнется строительство крытого футбольного манежа. По мнению губернатора Рязанской области Николая Любимова, объект будет пользоваться успехом.

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