Школьник провалился под лед на пруду в Липецке

В Липецке девятилетний мальчик пострадал, провалившись под лед на местном пруду. Ребенок доставлен в больницу с переохлаждением.

Инцидент произошел в районе пруда Кирпичка на улице Доватора. По словам очевидцев, мальчик играл с другими детьми и вышел на лед водоема. В результате ребенок оказался в воде, сообщает LipetskMedia.

Школьнику удалось самостоятельно выбраться на поверхность льда. Горожане вызвали бригаду скорой помощи. Мальчика с переохлаждением госпитализировали.

В конце февраля сообщалось, что в Калачевском районе Волгоградской области двое детей провалились под лед во время прогулки на Волго-Донском канале. Ребят вытащили из воды местные жители. Детей госпитализировали, один из мальчиков скончался в больнице.