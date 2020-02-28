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Провалившийся под лед школьник скончался в больнице под Волгоградом

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В Калачевском районе Волгоградской области под лед Волго-Донского канала провалились двое детей. Один из мальчиков скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел в четверг, 27 февраля, в поселке Комсомольский. Около 17:00 трое мальчиков в возрасте 10 и 12 лет вышли на прогулку и дошли до Волго-Донского канала. Там двое из них вышли на лед водоема и провалились.

На крик оставшегося на берегу школьника сбежались местные жители. Они вытащили ребят из полыньи и вызвали скорую.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Юлия Елисеева, пострадавшие были госпитализированы в больницу, где 10-летний мальчик скончался, не приходя в сознание.

По факту смерти школьника организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

21 февраля сообщалось, что в Подмосковье школьники 2004 и 2006 годов решили покататься на льдинах и попали в холодную воду Канала имени Москвы в Химках. Барахтающихся в водоеме брата и сестру заметили прохожие.

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