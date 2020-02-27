Автомобиль с людьми провалился под лед на Байкале
В Иркутской области внедорожник провалился под лед Байкала. Пассажиры успели выбраться из тонущего автомобиля.
Инцидент произошел на Малом море. По данным МЧС, водитель пренебрег правилами безопасности, в результате чего автомобиль провалился под лед. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
В результате происшествия никто не пострадал.
В ведомстве напомнили, что это не первый случай в регионе, когда транспортная техника проваливается под лед. 10 февраля житель Иркутского района оказался в воде на Ангаре. Снегоход ушел ко дну, а мужчине удалось выбраться на льдину.