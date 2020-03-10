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Суд в Минске приступил к слушанию дела о коррупции в отношении 16 человек

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Верховный суд Белоруссии рассматривает уголовное дело в отношении 16 человек, включая двух граждан России, по фактам получения и дачи взяток в ходе поставок телекоммуникационного оборудования в республику. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает ТАСС.

На скамье подсудимых экс-заместитель госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин и гендиректор предприятия «Белтеком» Сергей Сиводедов. Первый обвиняется в получении взяток в сумме не менее $190 тыс., второй — в получении взяток в размере не менее $470 тыс. и €15 тыс.

Кроме того, в получении взяток в размере не менее $868 тыс. обвиняются замначальника главного управления информационных технологий Национального банка Белоруссии Андрей Подгорный и председатель правления фирмы «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович.

Граждан России, которые стали фигурантами этого дела, зовут Виталий Горбачев и Владимир Казанцев. Они представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». Их обвиняют в даче взяток на сумму не менее $190 тыс.

В декабре 2019 года Комитет государственной безопасности Белоруссии завершил дело о коррупции по поставкам телекоммуникационного оборудования в республику. В ходе следствия у взяткополучателей изъяли более $1,65 млн, €62 тыс. и свыше 1 кг золота.

По данным сайта «Белновости», в начале января 2020 года Генпрокуратура Белоруссии передала дело в Верховный суд. К 12 обвиняемым применили меру пресечения в виде заключения под стражу, к остальным — в виде домашнего ареста, залога и подписки о невыезде.

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