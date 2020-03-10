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Регулярные «Дни чистоты» вводятся в Башкирии

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В Башкирии на регулярной основе вводятся «Дни чистоты». Указ об этом подписал глава республики Радий Хабиров. В рамках этих «Дней чистоты» будут убирать территории в муниципалитетах.

По словам Хабирова, на этот шаг его вдохновил пример некоторых районов республики, где такие мероприятия проводятся на протяжении нескольких лет. Во время таких санитарных дней сотрудники предприятий приводят в порядок закрепленную за ними территорию.

Ближайшие «Дни чистоты» запланированы на 17, 18 и 19 марта. Когда погода улучшится, мероприятия будут проводиться в более праздничной обстановке, пишет ИА «МедиаКорСеть».

10 марта сообщалось, что в Уфе в скором времени заработает Международная академия вокального искусства имени Федора Шаляпина.

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