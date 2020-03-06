Имя Рудольфа Нуриева могут присвоить Башкирскому театру оперы и балета

На сайте минкульта Башкирии появилось опровержение опубликованной в СМИ информации о нежелании присваивать имя Нуриева театру в Уфе. Отмечается, что вся инициатива шла от главы республики и деятелей культуры.

«Следовательно, инициатива уже проявлена и вопрос о присвоении имени Рудольфа Нуриева Башкирскому государственному театру оперы и балета уже находится на рассмотрении комиссии по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие РБ. В работе комиссии есть свои сроки и порядок рассмотрения», — сообщили в ведомстве, передает «МедиаКорСеть».

Рудольф Нуреев (Нуриев) — советский, британский и французский артист балета и балетмейстер, солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. В 1961 году после окончания гастролей труппы в Париже попросил политического убежища, став одним из самых известных «невозвращенцев» в СССР. Руководил балетной труппой Парижской оперы в 1983–1989 годах.