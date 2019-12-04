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Брижит Лефевр хотела бы пригласить во Францию спектакль «Нуреев»

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Фото: Damir YUSUPOV
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Французская артистка балета Брижит Лефевр заявила, что гордится тем, что ей удалось сохранить в репертуаре Парижской оперы все постановки Рудольфа Нуреева, и хочет пригласить посвященный ему спектакль Большого театра на Международный фестиваль танца в Канне, главой которого она сейчас является. Об этом известная хореограф рассказала «Известиям».

Лефевр также поделилась, что рада тому, что после 60-летнего отсутствия Академический театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) вновь едет во Францию. Глава фестиваля отметила, что ценит руководителей театра Антона Гетьмана, которого она знает еще по работе в Большом театре, и худрука Лорана Илера.

«Мы с ним вместе работали, после того как он завершил карьеру танцовщика. Блистательный артист, исключительно талантливый человек, он важный персонаж в сегодняшнем мире танца. Его часто сравнивают с другой французской звездой — Манюэлем Легри, который сегодня руководит балетом Венской оперы. Оба доказали, что бывшие этуали способны стать прекрасными худруками», — рассказала Лефевр.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мечтаю пригласить «Нуреева» во Францию»

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