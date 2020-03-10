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Международную академию вокального искусства имени Шаляпина откроют в Уфе

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В Уфе откроют Международную академию вокального искусства имени Федора Шаляпина. 3 марта была выдана лицензия на ее деятельность. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Он уверен в том, что в академии будут воспитываться солисты мирового уровня.

По словам советника главы республики по культуре и искусству Аскара Абдразакова, академия начнет работать при Башкирском государственном театре оперы и балета. Это будет учебное заведение дополнительного профессионального образования. Там же планируется обучать и балету. Студентами смогут стать и дети, и взрослые, пишет ИА «Башинформ».

6 марта сообщалось, что Башкирскому театру оперы и балета могут присвоить имя Рудольфа Нуриева. Инициативу рассматривает комиссия по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие республики.

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