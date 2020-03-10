Двух скрывшихся участников «банды ГТА» приговорили к 25 годам заключения

Два участника «банды ГТА», покинувшие Россию, приговорены к 25 годам тюрьмы в Таджикистане. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Судебной коллегией по уголовным делам суда Согдийской области Республики Таджикистан граждане указанного государства Боир Гуломов и Муроджон Каримов признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений. Каждый из них осужден на 25 лет лишения свободы», — рассказал собеседник информагентства.

Суд признал их виновными в убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях, совершенных на территории Российской Федерации.

«Банда ГТА» совершала разбойные нападения с 2012 года. По данным СК, в состав группировки входили 14 человек, все уроженцы центральноазиатских республик. Им вменяют не менее 17 убийств.

Сначала на скамье подсудимых находились девять человек, однако четверо из них погибли после перестрелки, которая произошла 1 августа 2017 года. Пятеро фигурантов дела, доставленных в суд, напали на двоих сопровождавших их сотрудников полиции и открыли стрельбу в здании Мособлсуда. В результате трое бандитов были ликвидированы, двое получили ранения. Позже один из раненых скончался в больнице.

9 августа 2018 года Мособлсуд вынес приговор пятерым участникам банды. Четверо из них — Додохонов, Умар Хасанов, Анвар Улугмурадов, Шерджон Кодиров — были приговорены к пожизненному заключению, Зафрджона Гулямова осудили на 20 лет колонии строгого режима. Верховный суд решил оставить данный приговор без изменения.