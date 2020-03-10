Путин рассказал об отношении к лозунгу «Можем повторить»

Президент России Владимир Путин в ходе интервью рассказал о своем отношении к популярным лозунгам, таким, как «Можем повторить», «На Берлин», «Спасибо деду за победу», которые часто можно встретить на автомобилях в преддверие Дня Победы.

По словам главы государства, трактовать их можно по-разному.

«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если туда кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — заявил Путин.

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