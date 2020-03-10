Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Азии

Основатель работающей в сфере интернет-коммерции китайской корпорации Alibaba Джек Ма стал богатейшим человеком Азии. Об этом во вторник, 10 марта, пишет Bloomberg.

Агентство оценивает состояние 55-летнего китайца в $44,5 млрд, что делает его 18-м в списке самых богатых людей планеты. На 19-м месте оказался владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани, который до обвала цен на нефть лидировал в списке богатейших в Азии. Bloomberg отмечает, что бизнесмен за минувшие сутки потерял около $5,8 млрд, сейчас его состояние составляет $41,8 млрд.

По данным экспертов агентства, Ма в свою очередь удалось минимизировать потери. Убыток бизнесмена составил около $1 млрд.

Компания Alibaba была основана в 1999 году и считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Джек Ма покинул свою должность в 20-ю годовщину основания корпорации, 10 сентября 2019 года.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего сделка распалась. Россия предлагала сохранить действующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение. На фоне этого события утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.