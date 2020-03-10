Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, в первую очередь подорожают автомобили, одежда и бытовая техника и электроника. Вместе с тем, эксперт отметил, что роста цен на товары первой необходимости не ожидается, пишет «Вечерняя Москва».

Основным фактором, который привел к сложившейся ситуации, профессор назвал отсутствие соглашения с ОПЕК.

«Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», — добавил Юденков.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала. В результате курс доллара в понедельник составил 75 рублей, евро — 86 рублей.