Прямой эфир

Госдеп США перечислил российские вооружения для продления СНВ-3

0
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стало известно какие российские вооружения хочет включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) государственный департамент США.

Достреляться до небес: ВДВ получат дальнобойные управляемые ракеты
Российских десантников оснастят мини-«Искандерами»

По словам высокопоставленного представителя американского ведомства в договор планируется внести не только упоминаемые в договоре вооружения, но и те, «которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3».

«Некоторые из них — это несколько экзотические вооружения, такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования», — цитирует представитель госдепартамента «РИА Новости».

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп считает, что в продление договора нужно включить не только Россию, но и Китай, а также все «потенциальные угрозы» со стороны вооружений следующего поколения.

5 марта в интервью газете «Коммерсант» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что попытки дополнить или изменить текст Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сделает его продление невозможным.

4 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, если действие документа не будет продлено, то все механизмы контроля и мониторинга будут поставлены под вопрос.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генсек ООН призвал Россию и США продлить договор СНВ-3
В МИД РФ заявили о невозможности изменения действующего Договора СНВ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020