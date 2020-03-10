Госдеп США перечислил российские вооружения для продления СНВ-3

Стало известно какие российские вооружения хочет включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) государственный департамент США.

По словам высокопоставленного представителя американского ведомства в договор планируется внести не только упоминаемые в договоре вооружения, но и те, «которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3».

«Некоторые из них — это несколько экзотические вооружения, такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования», — цитирует представитель госдепартамента «РИА Новости».

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп считает, что в продление договора нужно включить не только Россию, но и Китай, а также все «потенциальные угрозы» со стороны вооружений следующего поколения.

5 марта в интервью газете «Коммерсант» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что попытки дополнить или изменить текст Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сделает его продление невозможным.

4 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, если действие документа не будет продлено, то все механизмы контроля и мониторинга будут поставлены под вопрос.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.