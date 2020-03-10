Умер актер Владимир Михайловский

Российский актер Владимир Михайловский скончался на 84-м году жизни. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщается на сайте театра «Сатирикон», где артист работал до 2004 года.

В сообщении отмечается, что Михайловский был «прекрасный, добрый, преданнейший театру человек, рождавший в каждом, кто его знал, только нежные и глубоко сердечные чувства».

Владимир Михайловский родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. В 1960-х годах был актером Ленинградского ТЮЗа, с 1970 года — актер Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Со дня основания по 2004 год был актером театра «Сатирикон». С 2004 года работал в театре «Эрмитаж».

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