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Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат и активность строительного сектора способствовали улучшению экономического здоровья российских регионов в 2019 году. Такой вывод содержится в совместном обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс», с которым ознакомились «Известия».

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Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий. В их число вошли Москва с индексом 98%, Сахалинская область (97%), Тюменская область (83%), Ямало-Ненецкий округ (81%), Ханты-Мансийский округ (80%), Санкт-Петербург (76%), Московская область (74%) и Республика Татарстан (70%).

Наилучшую динамику показала Сахалинская область, которая прибавила 59% в индексе динамики экономического здоровья и вплотную приблизилась к столице. Регион богат сырьем, причем эта составляющая влияет не только на темпы экономического роста, но и притягивает инвестиции, пояснила старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева.

Кроме того, по ее словам, в регионе отсутствует государственный долг, растут реальные доходы населения области, розничная торговля и объем платных услуг населению.

Что касается Московской области, которая единственная из топ-10 показала отрицательную динамику, тут, как пояснила эксперт, основной причиной явилось сокращение объема платных услуг на 3% (в январе-ноябре 2019 года он составил 97% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2018 года) и сокращение реальных денежных доходов на 0,7%.

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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