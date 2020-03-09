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Глава Ставрополья призвал мать-вегетарианку пересмотреть свои взгляды для возвращения дочери

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что решение органов опеки об изъятии ребенка у матери-вегетарианки из Кисловодска может быть пересмотрено. Для этого Светлане Кондрашкиной необходимо пересмотреть свою жизненную позицию.

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По словам Владимирова, разлучение матери и ребенка является трагедией, однако приоритетным является жизнь малыша. Он подчеркнул, что необходимо рассматривать ситуацию с разных сторон и говорить не только о том, что «как это страшно и несправедливо», но и признать ситуацию, в которой дети «становятся жертвами родителей» и оказываются «на грани жизни и смерти», гораздо более страшной.

«Решение органов опеки может быть пересмотрено, но, чтобы пересмотрелось это решение, самой Светлане нужно пересмотреть свою жизненную позицию и ценности в отношении своего ребенка», — написал он в Instagram в понедельник, 9 марта.

В феврале органы опеки изъяли истощенную дочь у женщины, которая придерживалась вегетарианской диеты. По словам уполномоченной по правам ребенка в Ставропольском крае Светланы Адаменко, ребенок весил вдвое меньше нормы.

По сообщениям местных СМИ, мать девочки не согласна с обвинениями опеки и считает, что ее дочь «просто худенькая».

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