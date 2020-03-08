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Жительница Омска привязала к автомобилю санки с ребенком

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Фото: соцсети
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Жительница Омска привязала к автомобилю детские сани и посадила туда своего ребенка, который выпал из них во время езды. Об этом сообщает om1.ru в воскресенье, 8 марта.

Инцидент произошел на улице Моторной. На записи видно, как внедорожник едет по дороге общего пользования и везет за собой ребенка, который сидит в детских санях. В какой-то момент малыш упал на асфальт, однако водитель, который находился позади, успел затормозить.

Отмечается, что видео называется «Отец года», однако жители Омска сообщили, что за рулем машины находится женщина.

В январе сообщалось о женщине, которая посадила на колени своего девятилетнего сына и позволила ему управлять автомобилем во время движения. В ходе расследования стало известно, что автомобилистка была пьяна, а на заднем сиденье находился еще один ребенок. Поступок свой женщина объяснила тем, что дала ребенку порулить по его же просьбе.

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