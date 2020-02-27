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Суд приговорил жительницу Ярославской области к условному сроку за истязание ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Суд приговорил 49-летнюю жительницу Ярославской области к 3,5 года условно за истязание опекаемого ей четырехлетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону в четверг, 27 февраля.

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Следователи установили, что женщина из чувства личной неприязни в период с апреля по июль 2019 года неоднократно привязывала ребенка веревкой в доме. Тем самым она причиняла ему «физическую боль и психические страдания».

Суд признал опекуна виновной в совершении преступлений по статьям 117 УК РФ («Истязание») и 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Мальчик изъят из семьи», — сказано в сообщении.

5 февраля органы опеки изъяли из семьи и поместили в местный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних трехлетнюю девочку, проживавшую с животными на ферме в Приморье.

Согласно показаниям инспекторов, помещение не было приспособлено для проживания человека. По словам опекуна девочки, из-за большой загруженности на работе ей удобнее жить с девочкой на ферме, чем в доме на территории села.

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