В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь, ранил жену и покончил с собой

Житель Липецка убил свою четырехлетнюю дочь, ранил жену и 11-летнюю дочь, после чего покончил с собой. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Инцидент произошел в ночь на 27 февраля. В полицию позвонила 37-летняя супруга нападавшего. Прибыв на место, оперативники обнаружили в квартире тело четырехлетней девочки. Тело 36-летнего мужчины обнаружили возле дома. Женщину и ее старшую дочь госпитализировали с ранениями в тяжелом и крайне тяжелом состоянии соответственно, пишет «РИА Новости».

По информации следствия, погибший напал на свою семью с ножом в ходе ссоры с женой. Он также попытался сжечь квартиру, после чего совершил суицид. Известно, что потерпевшая женщина работала мировым судьей, а ее муж — в отделе продаж в автосалоне. По словам представителя регионального управления СК Юлии Кузнецовой. Все члены семьи жили вместе, какие обстоятельства привели к преступлению, выясняется, пишет сайт kp.ru.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство трех лиц, в том числе малолетнего, пишет «Газета.ру». На месте случившегося работают следователи, проводится допрос свидетелей и возможных очевидцев случившегося. О ходе расследования липецкие следователи будут докладывать лично главе СК Александру Бастрыкину, пишет REGNUM.

Летом 2019 года сообщалось, что жительница Омска убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек на столе.