Стоимость нефти марки Brent упала почти на треть

Нефть марки Brent подешевела до $31,43 за баррель. Стоимость упала почти на треть. Снижение цены произошло на фоне распада сделки ОПЕК+. Переговоры стран-участниц в Вене ничем не завершились. Россия отвергла невыгодное предложение по снижению добычи. Последний раз нефть опускалась

до рекордно низкой отметки в 2016 году.