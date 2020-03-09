На премьер-министра Судана совершено покушение

Неизвестные совершили покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока. Об этом заявили в его пресс-службе, уточнив, что здоровье политика в норме, он находится в безопасном месте.

«Автоколонна Хамдока подверглась нападению, его пытались убить, когда премьер ехал на работу», — сообщил в понедельник, 9 марта, телеканал Al Arabiya. Место покушения оцепила суданская служба безопасности, начато расследование обстоятельств покушения на политика.

الان في كوبر حي الواحة محاولة لاغتيال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تزامنا مع سير موكبه والحمد لله فشلت و هو الآن سليم pic.twitter.com/qASU255odg — Awad (@Awad_Nataly17) March 9, 2020

Ответственность за атаку пока не взяла ни одна группировка.

В августе 2019 года военный совет Судана и оппозиционное движение «Силы за свободу и перемены» подписали конституционную декларацию, которая станет основным законом страны на предстоящий переходный период.

В апреле на фоне продолжительных волнений и выступлений населения глава минобороны Судана Авад бен Ауф сообщил о роспуске правительства и аресте диктатора Омара аль-Башира, который возглавлял государство с конца 1980-х годов.