Прямой эфир

На премьер-министра Судана совершено покушение

0
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные совершили покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока. Об этом заявили в его пресс-службе, уточнив, что здоровье политика в норме, он находится в безопасном месте.

«Автоколонна Хамдока подверглась нападению, его пытались убить, когда премьер ехал на работу», — сообщил в понедельник, 9 марта, телеканал Al Arabiya. Место покушения оцепила суданская служба безопасности, начато расследование обстоятельств покушения на политика.

Ответственность за атаку пока не взяла ни одна группировка.

В августе 2019 года военный совет Судана и оппозиционное движение «Силы за свободу и перемены» подписали конституционную декларацию, которая станет основным законом страны на предстоящий переходный период.

В апреле на фоне продолжительных волнений и выступлений населения глава минобороны Судана Авад бен Ауф сообщил о роспуске правительства и аресте диктатора Омара аль-Башира, который возглавлял государство с конца 1980-х годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генсек ООН призвал исключить Судан из списка стран – спонсоров терроризма
Армия Судана сообщила о гибели 18 человек при крушении военного Ан-12

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020