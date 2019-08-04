Военный совет Судана и оппозиция подписали конституционную декларацию

Военный совет Судана и оппозиционное движение «Силы за свободу и перемены» в воскресенье, 4 августа, подписали конституционную декларацию, которая станет основным законом страны на предстоящий переходный период.

Предполагается, что в течение следующих трех лет в Судане будет сформирован переходный совет, в состав которого войдут шесть представителей гражданского населения и пять военных, передает «Би-би-си».

Церемония официального подписания документа состоится 17 августа. После этого переходный совет назначит премьер-министра и гражданское правительство.

«(Сегодня. — Ред.) мы закрыли тяжелую страницу суданской истории, подписав это соглашение», — заявил представитель военного совета генерал Мохамед Хамдан Дагло.

Как отмечает «Би-би-си», подписание декларации вызвало воодушевление и аплодисменты присутствующих в зале. На улицах столицы Хартума слышно ликование сотен человек: они поют, танцуют, размахивают национальными флагами.

«Теперь мы можем сказать жертвам (беспорядков и волнений в Судане. — Ред.), что их кровь была не напрасной», — сказал один из жителей столицы.

11 апреля на фоне продолжительных волнений и выступлений населения глава минобороны Судана Авад бен Ауф сообщил о роспуске правительства и аресте диктатора Омара аль-Башира, который возглавлял государство с конца 1980-х годов.

В стране был создан военный совет. Армия приостановила действие конституции и объявила о начале переходного периода. Оппозиция продолжила протесты из-за критической экономической ситуации. Активисты потребовали, чтобы военный совет передал власть гражданскому правительству.

За время демонстраций погибло и пострадало множество человек. Так, 1 июня в Хартуме военная полиция обстреляла бастующих. По данным оппозиционного комитета врачей Судана, число погибших превысило 35 человек, еще сотни получили ранения.