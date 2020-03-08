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Польша закупила у США военную технику на $100 млн

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Фото: ТАСС/Zuma/Steve McLeod
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США поставят Польше 180 ракет и 79 пусковых аппаратов Javelin. Общая стоимость сделки составила около $100 млн. Об этом говорится в материале немецкого издания Bild, опубликованном в субботу, 7 марта.

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В материале утверждается, что в Польше проходит массовое перевооружение армии из-за опасений военной агрессии со стороны России. Отмечается, что американские ПТРК FGM-148 Javelin, которые станут новейшим «супероружием» в польском арсенале, смогут доставить немало проблем современным российским танкам, таким как «Армата», пишет RT.

Особенность комплекса состоит в том, что его может переносить один боец, а также можно осуществлять стрельбу в положении сидя. Кроме того, он оснащен самонаводящейся ракетой, которая бьет сверху, где танковая броня не столь прочна. Javelin способен поражать бронированные цели и бункеры на расстоянии до 2 км в любых погодных условиях.

Издание отмечает, что раньше США поставляли комплексы Украине, Грузии и другим странам Прибалтики.

На сегодняшний день польская армия оснащена устаревшей техникой советских времен. Однако помимо комплексов Польша также заключила договоры на покупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, ракет малой дальности ATACMS, вертолетов Black Hawk и дронов Blackjack.

Отмечается, что к 2035 году военные расходы Польши могут повыситься до 2,5% ВВП (сейчас они составляют 2%).

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