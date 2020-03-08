Пропавший в Москве фигурист нашелся

Пропавший в Москве фигурист Руслан Жиганшин найден. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил источник «Известий».

Подробностей случившегося он не привел, но известно, что в отношении спортсмена не совершалось противоправных действий.

Ранее 8 марта СМИ узнали, что мать спортсмена обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Он ушел из дома 6 марта и не вернулся. Телефон был недоступен.

Руслан Жиганшин родился в Москве в 1992 году. Занимался фигурным катанием с четырех лет, выступал в танцах на льду. В паре с Викторией Синициной стал чемпионом мира среди юниоров 2012 года, победил в юниорском финале Гран-при, завоевал бронзу в Универсиаде 2013 года и чемпионате мира 2014 года. С Еленой Ильиных выиграл титул чемпиона России 2015 года, серебро этапа Гран-при Cup of Russia, серебро командного зачета ЧМ-2015. С 2017 года перешел на тренерскую работу.