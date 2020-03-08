Титулованный фигурист пропал в Москве

Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. Об этом в правоохранительные органы сообщила его мать.

По словам женщины, 27-летний спортсмен ушел из дома вечером 6 марта и не вернулся. Его телефон недоступен, передает РЕН ТВ.

Последняя на данный момент запись Жиганшина в Instagram появилась 5 марта, это воспоминание о номере «Кармен», который он исполнял с партнершей Еленой Ильиных в 2014 году.

Руслан Жиганшин родился в Москве в 1992 году. Занимался фигурным катанием с четырех лет, выступал в танцах на льду. В паре с Викторией Синициной стал чемпионом мира среди юниоров 2012 года, победил в юниорском финале Гран-при, завоевал бронзу в Универсиаде 2013 года и чемпионате мира 2014 года. С Еленой Ильиных выиграл титул чемпиона России 2015 года, серебро этапа Гран-при Cup of Russia, серебро командного зачета ЧМ-2015. С 2017 года перешел на тренерскую работу.