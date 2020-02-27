Девятилетний ребенок пропал в Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленинградской области пропал девятилетний мальчик. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

С заявлением о пропаже Владислава И. 26 февраля обратилась его мама. По предварительным данным, мальчик ушел гулять в селе Новое Девяткино примерно в 14:00 и не вернулся.

Ребенку на вид 6–7 лет, рост 116 см, волосы светлые, глаза голубые. В его поиске принимают участие полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры организации «Лиза Алерт».

17 февраля в Санкт-Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку. Она ушла из дома утром после ссоры с родителями, обнаружить ее удалось 13 часов спустя в 5 км от дома.