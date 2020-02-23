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Найдена пропавшая в Калининграде 13-летняя девочка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Владимиров
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Инспекторы по делам несовершеннолетних нашли 13-летнюю девочку, которая пропала в Калининграде. Об этом рассказали ТАСС в региональном управлении МВД России в воскресенье, 23 февраля.

О пропаже подростка стало известно накануне, 22 февраля. Правоохранители опросили друзей и знакомых пропавшей, подготовили ориентировки по ее приметам и разослали их в местные отделения полиции.

«В результате девочку обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних на улице, где она гуляла с подругой. Доставили в отдел полиции и передали родителям. Установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не было»», — рассказали в калининградском УМВД.

Правоохранители провели с девочкой профилактическую беседу. Ей объяснили, что нельзя самовольно покидать свой дом.

Отмечается, что подросток ранее уже уходила из дома без ведома остальных.

Ранее, 18 февраля, полиция Санкт-Петербурга нашла пропавшую в Фрунзенском районе города восьмилетнюю девочку. Ребенка обнаружили возле метро «Купчино» в 5 км от дома. В поисках правоохранителям помогали члены волонтерского движения «Лиза Алерт».

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