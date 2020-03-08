Прямой эфир

Шнуров написал стихотворение по поводу блокировки карт Альфа-банком

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский музыкант, лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение по поводу сбоя в работе Альфа-банка, в результате которого карты клиентов оказались заблокированы. Соответствующую запись он разместил в своем Instagram вечером 7 марта.

«Сделал банк нам всем подарок! / Мужики с восторгом скачут, / Из подъездов и из арок, / С удочками и на дачу / Побежали мужичонки!» — написал Шнуров.

По его словам, блокировка банковской карты накануне 8 марта — это «отмазка что надо», поэтому «порядочный мужик» может без сожаления отдать карту жене или подруге и «спокойно уехать на рыбалку».

Накануне, 7 марта, клиенты Альфа-банка пожаловались на блокировку карт по неизвестным причинам. В официальной группе банка «ВКонтакте» многие пользователи сообщали, что не могут воспользоваться дебетовыми картами и получить ответ по «горячей» телефонной линии. После этого в пресс-службе банка сообщили, что блокировка карт некоторых клиентов связана с информацией о возможной утечке данных. Позднее в кредитной организации заявили о разблокировке всех карт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шнуров пообещал продолжить концертную деятельность
Шнуров вступил в Партию Роста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020