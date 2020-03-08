Шнуров написал стихотворение по поводу блокировки карт Альфа-банком

Российский музыкант, лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение по поводу сбоя в работе Альфа-банка, в результате которого карты клиентов оказались заблокированы. Соответствующую запись он разместил в своем Instagram вечером 7 марта.

«Сделал банк нам всем подарок! / Мужики с восторгом скачут, / Из подъездов и из арок, / С удочками и на дачу / Побежали мужичонки!» — написал Шнуров.

По его словам, блокировка банковской карты накануне 8 марта — это «отмазка что надо», поэтому «порядочный мужик» может без сожаления отдать карту жене или подруге и «спокойно уехать на рыбалку».

Накануне, 7 марта, клиенты Альфа-банка пожаловались на блокировку карт по неизвестным причинам. В официальной группе банка «ВКонтакте» многие пользователи сообщали, что не могут воспользоваться дебетовыми картами и получить ответ по «горячей» телефонной линии. После этого в пресс-службе банка сообщили, что блокировка карт некоторых клиентов связана с информацией о возможной утечке данных. Позднее в кредитной организации заявили о разблокировке всех карт.