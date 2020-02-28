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Шнуров пообещал продолжить концертную деятельность

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский музыкант, лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не навсегда закончил концертную деятельность. Об этом 28 февраля исполнитель заявил RT перед заседанием Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

«Искусство от меня никуда не денется. Я как что-то придумывал, что-то сочинял, так и буду сочинять. Концертную деятельность я прекратил на время, но это не значит, что навсегда», — заверил певец.

20 февраля сообщалось, что Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии Роста. В 2021 году политическая партия собирается участвовать в выборах в Госдуму. Программу политического объединения, по словам его руководства, планируется изменить «в соответствии с новыми вызовами».

Наибольшую известность Шнурову принесло участие в группе «Ленинград», созданной в 1997 году. Музыкант является автором большинства ее песен, которые в основном содержат нецензурную лексику. Артист известен своим эпатажным поведением, он нередко выходит на сцену в нетрезвом виде и раздевается во время концертов. В ноябре 2019 года он был оштрафован за нецензурную лексику на концерте.

После объявления о роспуске «Ленинграда» весной 2019 года музыкант не исключил завершения музыкальной деятельности.

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