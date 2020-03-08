Прямой эфир

Российские «Искандеры» отработали удары на Балтике

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» провели тренировки, в ходе которых отработали нанесение и отражение ракетных атак, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов в воскресенье, 8 марта.

«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит слова Мартова «Интерфакс».

Ракетный угар: НАТО готовит ответ на «российскую угрозу»
Размещение американских РСМД может произойти в ближайшее время, уверены в Москве

Мартов уточнил, что после оборудования стартовых позиций ракетные комплексы нанесли удары по имитациям защищенных объектов противника, командных пунктов и аэродромов.

Кроме того, в ходе тренировки были отработаны действия в условиях радиационного и химического заражения местности.

Всего в учениях приняли участие более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

5 марта президент России Владимир Путин рассказал о том, как создавались комплексы «Искандер». «Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали», — сказал глава государства.

«Искандеры» предназначены для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи. Дальность полета ракет модернизированного комплекса «Искандер-М» составляет до 500 км, ОТРК может применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ракету-носитель «Союз-СТ» снимут со старта для замены разгонного блока
В МИДе прокомментировали испытания российских гиперзвуковых ракет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020