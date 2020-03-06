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Ракету-носитель «Союз-СТ» снимут со старта для замены разгонного блока

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Ракета-носитель «Союз-СТ» запуск которой планировался с космодрома Куру во Французской Гвиане, будет снята со старта для замены разгонного блока «Фрегат». Об этом заявил ТАССу в пятницу, 6 марта, источник в ракетно-космической отрасли.

«Принято решение снять ракету со стартового стола и отправить в монтажно-испытательный комплекс космодрома для замены разгонного блока «Фрегат», на котором ранее были выявлены некритичные замечания. Для старта используют другой разгонный блок, имеющийся в наличии на Куру», — сообщил собеседник агентства по итогам переговоров специалистов РФ, Франции и ОАЭ.

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Он рассказал, что во время предстартового испытания ракеты-носителя 5 марта был выявлен сбой в плате блока обогрева одного из жидкостных ракетных двигателей малой тяги системы управления «Фрегата».

«По результатам анализа специалисты РФ пришли к выводу, что данное замечание не препятствует проведению запуска и штатному выведению спутника на орбиту в условиях экваториального космодрома. Однако эмиратский заказчик решил перестраховаться», — добавил источник.

5 марта стало известно, что старт «Союз-СТ» был перенесен на 7 марта из-за технических неполадок.Источник уточнил, что запуск может быть перенесен и на более длительный срок.

20 февраля СМИ узнали, что запуск спутника «Меридиан-М» едва не закончился аварией из-за преждевременного окончания топлива. Позже в этот же день источники в ракетно-космической отрасли опровергли эти сведения. По его словам, сигнал о недоливе топлива действительно сработал, но это было следствием сбоя в программном обеспечении.

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