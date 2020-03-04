Прямой эфир

В МИДе прокомментировали испытания российских гиперзвуковых ракет

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречат никаким международным обязательствам и являются нормальным развитием военного строительства. Об этом 4 марта заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Сильное звено: новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО
Они оборудованы РЛС, которая выдает изображение сверхвысокой четкости

«У России есть обязательства по договору СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Ред.), больше никаких двусторонних и многосторонних юридически обязывающих договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений нет», — передает «РИА Новости».

Ермаков рассказал, что Москва также принимает все возможные усилия для сохранения ядерной сделки по Ирану, однако в условиях действий США это непросто.

«РФ предпринимает все возможные усилия с тем, чтобы спасти эту договоренность с тем, чтобы неукоснительно соблюдались обязательства по резолюции Совета безопасности 2231. В условиях, когда один из участников — США, — грубо нарушил свои обязательства, это непросто», — сказал он.

Ранее, 27 февраля, стало известно о первых испытаниях с корабля новейшей гиперзвуковой ракеты «Цикрон». Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» в январе из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне на Северном Урале. Дальность полета превысила 500 км.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 Махов, что в девять раз выше скорости звука. Дальность ее полета составит более 1 тыс. км. Этими ракетами планируется вооружить надводные и подводные корабли, как строящиеся, так и перспективные.

«Кинжал» — гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для боевого поражения целей, начиная от стационарных объектов и заканчивая морскими военными кораблями. Возможности авиакомплекса впервые показали на конкурсе «Авиадартс» в рамках Армейских международных игр под эгидой Минобороны в августе 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео тренировки расчетов зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь»
СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020