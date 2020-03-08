На Алтае женщина решила продать корягу за 2 млн рублей

Жительница Бийска в Алтайском крае продает «уникальную» корягу за 2 млн рублей. Объявление появилось в интернете еще в середине февраля, однако СМИ его заметили только сейчас.

Согласно описанию, коряга происходит из Чулышманской долины. Стоимость ее объясняется тем, что в дерево вросли три камня, а также инфляцией, пишет «РИА Новости».

6 февраля сообщалось, что россиянин выставил на продажу оберег, который якобы может помочь от коронавируса за 13,5 млрд рублей.