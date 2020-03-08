Прямой эфир

На Алтае женщина решила продать корягу за 2 млн рублей

0
Фото: Avito.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Бийска в Алтайском крае продает «уникальную» корягу за 2 млн рублей. Объявление появилось в интернете еще в середине февраля, однако СМИ его заметили только сейчас.

Согласно описанию, коряга происходит из Чулышманской долины. Стоимость ее объясняется тем, что в дерево вросли три камня, а также инфляцией, пишет «РИА Новости».

6 февраля сообщалось, что россиянин выставил на продажу оберег, который якобы может помочь от коронавируса за 13,5 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онлайн-продажу рецептурных лекарств предложили внедрить в июле
Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020