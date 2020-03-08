Малкин сравнялся по результативности в НХЛ с Овечкиным

Нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 70 очков за 11 сезонов регулярного чемпионата Национальной хоккейной Лиги (НХЛ). Об этом 8 марта рассказала пресс-служба спортивной организации на своей официальной странице в Twitter.

Такой же результат принадлежит игроку и капитану команды Сидни Кросби «Питтсбурга» и хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. 12 сезонов с таким количеством очков смог осилить только Джо Торнтон из «Сан-Хосе Шаркс».

Most 70-point seasons, active NHL players:



12 – Joe Thornton

11 – @emalkin71geno

11 – Sidney Crosby

11 – Alex Ovechkin #NHLStats pic.twitter.com/8b1lBVDbdO — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 7, 2020

Малкин забросил рекордную шайбу на 53-й минуте в домашнем матче с «Вашингтоном», который состоялся в субботу и закончился со счетом 5:2. Его партнер по команде Кросби забил гол в ворота противника на 46-й минуте игры.

В составе команды противника шайбы забросили Ник Дауд (дубль), Никлас Бекстрем, Рихард Паник и Ти Джей Оши.

В следующем матче 10 марта «Вашингтон Кэпиталз» в гостях сыграют против «Баффало Сейбрз», а 8 марта «Питтсбург Пингвинз» на своем льду встретятся с «Каролиной Харрикейнз».

Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он занимает шестую строчку в рейтинге 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Александр Овечкин располагается на третьем месте в списке ESPN.

Малкин, выступающий за "Питтсбург Пингвинз" с 2006 года, три раза становился обладателем Кубка Стэнли.