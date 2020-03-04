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Овечкин рассказал о своей роли в переходе Ковальчука в «Вашингтон»

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Фото: TASS/Daniel Lea
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Капитан и форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не оказал прямого влияния на появление в команде соотечественника, нападающего Ильи Ковальчука. Экс-хоккеист «Монреаля» переехал в столичный клуб в конце февраля.

«Конечно, меня спрашивали по поводу этого. Но я думаю, что Илья такой игрок, которого не нужно представлять. У него прекрасная репутация. Для нашей команды заполучить такого хоккеиста — только плюс», — сказал Овечкин в интервью газете «Спорт-Экспресс».

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Лидер «Кэпиталз» уверен, что у команды и 36-летнего Ковальчука не будет проблем с игровой практикой для новичка. «Сейчас для нас главное — результат, а не поиск места для кого-либо», — заметил Овечкин. По его словам, обмен был проведен для того, чтобы команда стала сильнее, «а не для каких-то выяснений отношений». «Все взрослые люди, думаю, никаких проблем не будет», — подчеркнул форвард.

Овечкин также прокомментировал результаты анонимного опроса половины игроков НХЛ, которые среди прочего выбирали лучшего и самого недооцененного хоккеиста лиги. Российский капитан «Вашингтона» собрал больше всего голосов в пункте о представителе другой команды, с которым хотелось бы выпить пива. «Нет, я в опросе не участвовал. Меня никто не спрашивал. Но я всегда готов. Все знают мой телефон. Пускай звонят», — сказал форвард с улыбкой.

34-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года за один и тот же клуб — «Вашингтон», который выбрал его на драфте-2004 под первым номером. В 2018 году россиянин со столичной командой завоевал Кубок Стэнли — первый в своей карьере и истории «Кэпиталз».

Овечкин — один из лучших снайперов в истории НХЛ. Он провел 703 гола в регулярных чемпионатах. Рекорд — 894 шайбы, это достижение принадлежит известному канадскому нападающему Уэйну Гретцки.

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