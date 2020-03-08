Фигуристка Валиева выиграла золото на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла золото юниорского чемпионата мира в Таллине. Увозит на родину серебро с соревнований Дарья Усачева. Замкнула тройку лидеров американка Алиса Лью. Четвертой стала еще одна россиянка Майя Хромых.