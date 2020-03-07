Фигурист Андрей Мозалёв стал чемпионом мира среди юниоров. Турнир проходил в эстонском Таллине. По сумме двух программ спортсмен набрал 245,09 балла. Серебряную медаль выиграл японец Юма Кагияма, третью ступень пьедестала взял россиянин Петр Гуменник. Его результат — 231,12 балла, в десятку сильнейших также вошел Илья Яблоков. Золото Мозалёва — второе для России на этом чемпионате. Ранее Аполлинарию Панфилову и Дмитрия Рылова признали лучшими среди спортивных пар.