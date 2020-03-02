Сотникова объявила о завершении карьеры

Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Фигуристка 4 года не выходила на лёд. Причина — травмы, они же заставили повесить коньки на гвоздь. Совсем недавно Сотникова перенесла операцию на позвоночнике. Аделина — обладательница исторического достижения. Она первая в истории страны олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Золотую медаль Сотникова завоевала в 2014 году в Сочи.