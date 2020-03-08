Пользователи сети высмеяли демонстрацию «мощи» украинской армии

Видеоролик канала Defense Express о «мощи» армии Украины насмешил пользователей соцсетей. На кадрах демонстрируется 54-я механизированная бригада ВСУ во время практического занятия.

В описании ролика отмечается, что Украина отошла от «советской показухи» и практики смотра войск, и теперь проверяет боеготовность в ходе практических заданий.

В видео демонстрируются украинские военные, танки и другая техника. При этом сама тренировка бойцов не показана.

Пользователи в комментариях на YouTube отметили, что при всем желании отказаться от всего советского технику времен СССР Украина по-прежнему эксплуатирует.

«От советского отошли, но старая советская техника эксплуатируется», — написал Максим Руденький.

«Советский металлолом показали», — отметил Михаил Банный.

«Отошли от советской показухи, то есть теперь (всё равно), что военные выглядят как бомжи, а танки ржавые? я правильно понимаю?» — поинтересовался другой пользователь.

«Отличный музей старой советской техники!» — написал Артем Пономарев.

«С такой армией даже сомалийских пиратов не победить», — добавил еще один комментатор.

Не обошли пользователи вниманием и заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сирского, который рассказал об успехах армии.

Многие отметили, как тяжело говорит военный на украинском языке.

«Господи, как тяжело русскоязычному человеку говорить на чужом языке. Теперь он не знает ни украинской мовы, ни русского языка. Всё смешалось в его голове», — указал Вадим.

ВСУ не впервые подвергаются насмешкам. В сентябре пользователи интернета высмеяли «драйвовое видео» украинских танкистов, с демонстрацией ржавого танка. Позднее вице-адмирал, экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов скептически отнесся к заявлениям Украины о «невидимости» катеров.