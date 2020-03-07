Флорист рассказала о способах продлить жизнь букетов

Флорист Ирина Василькова рассказала о правилах ухода за срезанными цветами, которые позволят продлить жизнь букетам, подаренным на 8 Марта.

Тюльпанам и ранункулюсам нужно немного воды. Перед тем, как ставить в воду, их нужно подрезать. Когда они «выпьют» все жидкость в вазе, воды нужно долить, хватит совсем небольшого количества, буквально на высоту двух пальцев, передает телеканал «360».

Розы довольно капризны, им нужно каждый день менять воду и подрезать.

Сейчас в магазинах продаются специальные средства для сохранения букетов, но чтобы они работали, нужно добавлять их не единожды, а каждый раз, когда меняете воду. Заменить их можно обычным льдом, особенно если в квартире жарко. Всем цветам нравится холодная вода, рассказала Василькова.

Ранее 7 марта правительство Ярославской области призвало жителей региона поддержать пострадавшую от пожара шоколадную фабрику и покупать ее продукцию в подарок на 8 Марта.