Ярославское правительство объявило флешмоб в поддержку шоколадной фабрики

Кондитерская фабрика «Собрание», находящаяся в поселке Варегово Ярославской области, пострадала от пожара. Власти региона в соцсетях призвали жителей области в качестве поддержки предприятия и работающих там земляков дарить на 8 Марта его продукцию.

Горел склад готовой продукции. Распространения огня на другие помещения удалось избежать, но фабрике всё же нанесен ущерб, говорится в сообщении регионального правительства в Facebook. Тем, кто будет дарить женщинам сладости, предложили дарить продукцию предприятия, которая выпускается под марками «ЯR» и BUCHERON.

Желающим присоединиться к акции предложили делать перепосты записи и использовать хештеги #своихнебросаем и #поддержимСобрание.

Пожар на фабрике начался в ночь на 7 марта. Его тушили 13 часов. Причиной возгорания, по предварительной версии, стала неисправность проводки, передает РЕН ТВ.